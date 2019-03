Dansk 3-3-helt troede det var slut: Føles som en sejr

Danmark var på vej mod et klart nederlag i den første EM-kvalifikationskamp mod Schweiz på udebane, men i kampens sidste minutter lykkedes det på vanvittig vis at forvandle 0-3 til slutresultatet 3-3.

Forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard blev den store helt, da han i tillægstiden udlignede til 3-3 med hovedet.

- Da de scorede til 3-0, tænkte jeg, det var ved at være slut. Men vi kløede på.

- Når man er nede 0-3 og får 3-3, føles det som en sejr, siger Henrik Dalsgaard til Kanal 5.

Det var samtidig hans første mål på landsholdet.

- Det var et fint tidspunkt til det første landskampsmål, bemærker backen.

Schweiz regnes som den hårdeste konkurrent i gruppens top, og det uafgjorte resultat i Basel kan give selvtillid på den videre færd.

- Jeg har følelsen af, at vi kan slå hvem som helst. Selv på en rigtig dårlig dag fik vi 3-3 ude mod Schweiz. Vi skal have mere kvalitet fremover, men pointmæssigt var det en fin start.

- Spillet var måske ikke det kønneste. Vi hældte dem bare ind og begyndte at vinde andenbolde, siger Dalsgaard.

Midtbanespilleren Thomas Delaney havde også svært ved at fatte det danske comeback i slutminutterne efter en kamp, hvor det danske spil havde manglet kvalitet.

- I pausen var der kæmpe utilfredshed. Her bagefter går vi og griner lidt, siger Delaney til Kanal 5.

- Det var noget pis at komme bagud 0-3, men det giver noget glæde at komme tilbage på den måde. Spillet hang ikke sammen, og det var først, da vi gav fuldstændig slip, at det begyndte at ligne noget.

Med det uafgjorte resultat er Danmark i ordinær tid ubesejret i 26 kampe i træk under landstræner Åge Hareide.

- Vi har fået en tro på, at vi klarer den, uanset hvem vi møder. Den tro bygger man op over tid.

- Vi vidste, at der kunne ske noget med schweizerne, hvis vi reducerede til 1-3, og da målet kom, kastede vi os over dem. Det var fantastisk gennemført, siger Hareide til Kanal 5.