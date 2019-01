Danmarks håndboldherrer slår Norge og vinder VM-guld

Danmark brød omsider forbandelsen og vandt en VM-finale. Det skete med sejr over Norge søndag aften i Herning.

De danske håndboldherrer kan kalde sig verdensmestre for første gang i historien.

Foran en udsolgt hjemmebane i Boxen i Herning med 15.000 ellevilde tilskuere vandt Danmark søndag aften finalen med 31-22 over Norge.

Tre gange tidligere har Danmark været i finalen ved VM, men alle tre endte med nederlag.

Mange af de nuværende spillere var med til at tabe de to seneste i 2011 og 2013, mens den tredje sølvmedalje kom i 1967.

Forbandelsen er dermed brudt, og pokalskabet, som i forvejen tæller EM-guldmedaljerne i 2008 og 2012 samt OL-guldet i 2016, er nu omsider fuldendt.

En gylden håndboldgeneration anført af Mikkel Hansen, Niklas Landin og Rasmus Lauge (som dog missede OL i 2016 med en skade) har nu hentet de største titler, der er at vinde i sporten.

På trods af skader til flere nøglespillere undervejs gik Danmark ubesejret igennem turneringen med ti sejre i ti kampe.

Danmark gik ind til finalen som favorit mod Norge, som for anden gang i turneringen kom op imod overmagten.

I den sidste kamp i gruppespillet vandt Danmark med 30-26 over Norge. Og i finalen var der endnu større klasseforskel.

Sander Sagosen satte dog Norge i gang med kampens første mål, og Norge fulgte faktisk godt med i starten af kampen.

Norge kom således foran 3-2 efter få minutters spil, inden Danmark begyndte at få fat.

Mikkel Hansen, som indledte opgøret med at brænde et straffekast, gik igen forrest, scorede et par mål og lavede flere gode assister. Og så var Danmark pludselig tilbage i kampen med en føring på 6-4.

Stregen Anders Zachariassen øgede til 9-5-føring efter 13 minutter, hvorefter Norge tog en timeout for at rette op på spillet.

Sagosen scorede to mål i træk og reducerede til 8-10, men i slutningen af første halvleg trak Danmark for alvor fra.

Især Rasmus Lauge stemplede ind i kampen med flere flotte scoringer, og publikum begyndte for alvor at gøre en forskel.

Sagosen følte sig ramt i en duel, men dommerne bad den norske stjerne om at lade være med at forsøge at filme.

I resten af kampen blev Sagosen mødt med massive buhråb, hver gang han havde bolden.

Danmark kunne gå til pause foran 18-11.

I anden halvleg fortsatte den danske dominans, Niklas Landin fik fat i mere og mere i målet, og Danmarks kolossale bredde gjorde sig gældende.

Bagspillerne Morten Olsen og Mads Mensah samt fløjene Magnus Landin og Lasse Svan viste klassen og bidrog også til festen.

Det medførte en solid dansk føring på 26-15, og spændingen begyndte for alvor at fordufte.

På den danske bænk var der tilmed ikke brug for dygtige spillere som Nikolaj Markussen, Nikolaj Øris, Simon Hald, Hans Lindberg og Casper U. Mortensen.

Flere af dem kom dog ind for at få lov til at være en del af finalen og blive hyldet af publikum til slut.

Fløjen Hans Lindberg kom på banen ved stillingen 27-17 til øredøvende jubel og bifald.

Lindberg havde siddet ude i otte VM-kampe på grund af en skade i åbningssejren over Chile.

Og Øris, der også har døjet med en skade tidligere i turneringen, kom på banen lidt senere.

Til sidst fik også Markussen, Hald, Mortensen samt Jannick Green lidt spilletid, da der manglede få minutter.

Der blev krammet, råbt og skreget en masse glæde og forløsning ud inde på banen i slutminutterne.