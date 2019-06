Danmarks VM-bødler spiller sig tættere på EM

Kroatien spillede sig lørdag et skridt videre mod EM-deltagelse i 2020.

Holdet besejrede Wales med 2-1 i EM-kvalifikationskampen på hjemmebanen i Osijek, der ligger i det østlige Kroatien.

Kravet var en sejr for VM-sølvvinderne, der indledte kvalifikationen med en sejr over Aserbajdsjan og et nederlag til Ungarn.

Og hjemmeholdet lignede også et hold, der var fuldt bevidst om sin opgave.

Efter 17 minutter sendte Ivan Perisic et indlæg ind foran det albanske mål, som forsvarsspilleren James Lawrence ramte og sendte i eget net til en kroatisk 1-0-føring.

Anden halvleg var kun få minutter gammel, da Perisic var på spil igen. En lidt tilfældig bold havnede hos Inter-spilleren, som hamrede den i mål.

Derfra lignede det et kroatisk hold i fuldstændig kontrol på vej mod en sikker sejr og de tre nødvendige point.

Men så ændrede Wales-træner Ryan Giggs taktik og sendte sine spillere længere frem på banen.

Med 13 minutter igen gav det pote. Et skud fra David Brooks blev rettet af, inden bolden gik i mål, og så kom der spænding i kampen.

Wales fortsatte med at presse på og havde flere store chancer, der dog ikke blev udnyttet.

I overtiden havde Kroatien en stor chance for at lukke kampen, men skuddet blev reddet, og det sendte Wales af sted i en kontra, som var lige ved at ende i mål og dermed kroatisk mareridt.

Men kroaterne klarede skærene og fører nu gruppe E med seks point foran Slovakiet, Wales og Ungarn, der alle har tre point, men også spillet en kamp færre end Kroatien.

Lørdag eftermiddag var også Island i aktion i kvalifikationens gruppe H.

Her snuppede islændingene en 1-0-sejr over Albanien og har dermed seks point efter tre kampe. Det rækker til en tredjeplads i gruppen efter Frankrig og Tyrkiet, der også begge har seks point, men har spillet en kamp færre.