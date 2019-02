Danmarks Cykle Union jubler over Tour-start i Danmark

Tour de France-starten på hjemmebane er en drøm, der går i opfyldelse for mange cykelryttere.

Det siger Danmarks Cykle Unions formand, Henrik Jess Jensen, efter at det er blevet bekræftet, at Tour de France i 2021 begynder i Danmark.

- Det er jo for mange cykelryttere en drøm, der går i opfyldelse. Ikke alene er vi udtaget til Tour de France, men at få lov til at starte på hjemmebane, det er stort, siger Henrik Jess Jensen.

- Først og fremmest er det jo en kolossal anerkendelse af Danmarks gæstfrihed, og så tænker jeg også, at i forhold til vores mange danske cykelryttere, så bliver det det største udstillingsvindue, de overhovedet kan drømme om på dansk jord.

Formanden forventer da også, at der er stor interesse for deltagelse blandt de danske ryttere.

Danmark har blandt andre gode ryttere i Michael Valgren, Søren Kragh Andersen og Magnus Cort, som alle tre er i 20'erne.

De tre ryttere er gode bud på unge deltagere i Touren om to år, mener Henrik Jess Jensen.

- Det kan blive en ny vigtig markør for, hvor vi er henne. Det er klart, at det bliver et kapløb for de danske ryttere.

- Det er klart, at for alle de unge mennesker, der ligger derude og har gjort det til deres karriere og levebrød, er det noget af det største, siger han.

At Touren starter i Danmark har stor betydning, og folkene bag projektet fortjener stor ros.

- Jeg vil ønske tillykke. Det har været et kæmpe arbejde.

- Det betyder rigtig meget for hele Danmark og ikke mindst for os i cykelsporten, siger Henrik Jess Jensen.