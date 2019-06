Danmark udraderer Schweiz og booker VM i Japan

Det danske kvindelandshold i håndbold badede sig til VM med endnu en storsejr over Schweiz.

De danske håndboldkvinder er klar til VM-slutrunden i Japan.

Det stod klart onsdag, da Danmark på udebane hentede endnu en storsejr over Schweiz og dermed bookede billetten til slutrunden.

VM spilles i Japan fra 30. november til 15. december, og det bliver altså med Danmark, som onsdag vandt returmødet med Schweiz med 26-14.

Danmark havde vundet det første opgør med hele 35-22, og Danmark kunne derfor tillade sig at tabe med 12 mål onsdag aften og stadig blive klar til VM.

Med en samlet sejr på 25 mål kan kvindelandsholdet nu gå på sommerferie med vished om, at der til vinter skal spilles VM.

Selv om de færreste havde regnet med, at Danmark ville løbe ind i problemer i returmødet i Winterthur, så skulle kampen lige spilles først.

Danmark var på forhånd uden de skadede Fie Woller og Helena Elver, og heller ikke Sandra Toft kunne spille kampen i det danske mål på grund af en skade.

Schweiz kom bedst i gang, da Kerstin Kündig bragte værterne foran 1-0.

Det bølgede frem og tilbage i de første ti minutter, hvor stillingen var 4-4 efter Freja Cohrts udligning.

Så var festen forbi for Schweiz og indledt for danskerne, der gik fra 4-4 til en føring på 11-4, og med få minutter igen af første halvleg lød føringen på 11-5, da Celia Heinzer fik lov at score.

Mie Højlund sørgede med sit tredje mål i kampen for at sikre en 12-5-føring før pausen.

Derfor bød anden halvleg ikke på den store spænding, mens Danmark fortsatte med at score.

Det blev 14-7 ved Kristina Heindahl, og Kristina Jørgensen sørgede med sit andet mål i træk for at bringe Danmark foran 20-8, og så var det ren kosmetik for schweizerne i resten af opgøret.