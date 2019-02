Danmark spiller sig længere væk fra basket-EM

Det danske landshold i basketball missede torsdag aften en gylden mulighed for at spille sig i den sjove ende af kvalifikationsspillet til EM i 2021.

Danskerne tabte med 74-79 til Sverige i en direkte skandinavisk duel om at komme med i det endelige kvalifikationsspil.

I stedet skal Danmark nu ud i endnu et pre-kvalifikationsspil til august.

Men det blev en tæt affære, inden det danske hold kunne gå nedslået fra banen i Malmø.

Både første og anden quarter endte helt lige.

Danskerne startede skidt og kom bagud 6-15 i første quarter, men så begyndte spillet at tage form, og perioden endte 22-22.

Derfra fulgtes de to hold ad, og ved pausen var stillingen igen helt lige - 37-37.

Efter pausen var det igen tæt, men det danske hold trak en smule fra i slutningen af tredje quarter, og Danmark førte 61-57.

Også i fjerde og sidste quarter så det længe godt ud for danskerne, men mod slutningen blev det et rent drama, hvor begge hold skiftedes til at være i front.

I sidste ende var det svenskerne, der trak det længste strå.