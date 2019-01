Danmark sparer stjerner og starter med Øris

Mindre end et døgn efter at håndboldspilleren Nikolaj Øris fik sit andet barn, er han klar til at spille for Danmark ved VM.

Således bekræfter assistenttræner Henrik Kronborg, at Øris starter inde, når Danmark møder Saudi-Arabien klokken 20.15.

- Han er frisk og klar. Alt gik, som det skulle, og han er bare glad for, at det gik godt og hurtigt, siger Henrik Kronborg.

På mål stiller Danmark med Jannick Green, mens fløjene passes af Lasse Svan og Magnus Landin. Bagkæden kommer til at bestå at Mads Mensah, Nikolaj Markussen og førnævnte Øris.

På stregen stiller Danmark med Anders Zachariassen. I forsvaret kommer Henrik Møllgaard ind i stedet for Markussen eller Øris, alt efter hvem der er nærmest.

Startopstillingen bærer præg af, at Danmark vil spare nogle af de største stjerner.

- Det er klart, at spillere som Mikkel Hansen, René Toft og Rasmus Lauge vil vi gerne holde ude og spare så meget som muligt, men de er klar, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Nogle af dem, der ikke har spillet så meget, skal gerne have nogle flere minutter i dag, men samtidig er det vigtigt, at vi bevarer udtrykket fra de første kampe, siger Kronborg.

Danmark har vundet sine to første kamp over Chile og Tunesien klart.