Danmark smider to point i EM-nedtur mod Serbien

Danmark kom aldrig ind kampen mod Serbien og led første EM-nederlag. Dermed tager holdet to point med videre.

Det danske håndboldlandshold får kun to point med ind i mellemrunden, og der er meget at rette op på efter et sviende nederlag på 25-30 til Serbien i sidste indledende gruppekamp ved EM.

Dermed bliver Danmark nummer tre puljen, fordi holdet har den dårligste målscore i det indbyrdes regnskab med Serbien og Sverige, som også får to point med videre.

Der venter nu en voldsom udfordring i en mellemrunde med Rusland, Frankrig og Montenegro, hvor der næppe vil være råd til pointtab, hvis Danmark skal avancere til semifinalen.

Ligesom tidligere i turneringen kom Danmark sløjt fra start, men til forskel fra de to første kampe kom man aldrig tilbage.

Det stod 13-17 ved pausen, og i stedet for et dansk comeback i anden halvleg udbyggede Serbien blot i ro og mag føringen, så spændingen ret hurtigt var forduftet.

Før pausen var det primært i forsvaret, at det kneb, mens anden halvleg blev et syndigt rod med en stribe boldtab og forhastede beslutninger.

Danskerne fik fra start slet ikke sat parader eller brudt den serbiske angrebsrytme, og Serbiens stærke individualister kunne stort set gøre, som de ville.

Det danske forsvar havde store problemer med streggiganten Dragana Cvijic, som alene med sin størrelse kan udfordre de fleste.

En stribe udskiftninger i det danske midterforsvar havde ringe effekt, og hverken den offensive eller defensive forsvarsvariant fungerede.

Boldene fløj om ørerne på først Sandra Toft og siden Althea Reinhardt, og da Klavs Bruun Jørgensen efter 21 minutter tog sin første timeout, havde de danske målvogtere ikke haft en eneste redning.

Da var Danmark bagud 11-15, men landstrænerens opsang hjalp en smule på defensiven, og efterhånden meldte Reinhardt sig også ind med redninger.

At danskerne fik scoret 13 gange i en halvleg, hvor holdet lavede ti tekniske fejl, gav en smule håb ved pausen.

Kunne defensiven komme op i nærheden af det sædvanlige niveau, var der stadig gode muligheder mod et serbisk hold, hvor flere af spillerne hev efter vejret i slutningen af første omgang.

Men det spinkle håb forsvandt hurtigt. I anden halvleg var problemerne flyttet op i angrebet, hvor Anne Mette Hansen indledte med at sende to bolde direkte ud over sidelinjen.

Hverken hun eller Mette Tranborg fik skudt sig ind, og Mie Højlund manglede ind imellem tålmodighed, når hun fik chancen for at sætte det danske angreb op.

Dermed kom det danske landshold ned på jorden igen efter en stærk EM-åbning. Indsatsen fejlede ikke noget, men fejlene var alt for mange, og niveauet skal hæves voldsomt i de kommende kampe.

Danmark indleder mellemrunden på torsdag, hvor de franske værter og verdensmestre venter i Nantes.