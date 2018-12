Danmark slutter 2018 som nummer ti på Fifas rangliste

2018 har været et godt år for det danske fodboldlandshold.

Det beviser årets sidste verdensrangliste fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), hvor landsholdet er omgivet af Spanien og Argentina og ligger nummer ti.

Den placering har landsholdet haft siden september. I august var landsholdet helt oppe på niendepladsen efter en god VM-slutrunde.

Her nåede Åge Hareides tropper ottendedelsfinalen efter at have avanceret fra sin gruppe.

Efter straffesparkskonkurrence blev det til et nederlag til Kroatien, og derfor kan Hareides mandskab se tilbage på et år, hvor holdet ikke tabte en kamp i ordinær spilletid.

Danmark er dog noteret for et nederlag i Fifas statistik. Det kom i testkampen mod Slovakiet 5. september, hvor landsholdet grundet en konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og spillerne bestod af amatørspillere.

Det danske landshold med Åge Hareide i spidsen vandt efter VM sin gruppe i Nations League, hvor Wales og Irland var modstanderne.

Næste betydende kamp er i EM-kvalifikationen, hvor holdet 26. marts møder Schweiz på udebane.

Foruden schweizerne er Irland, Georgien og Gibraltar placeret i Danmarks gruppe.

Fifas verdensrangliste toppes af Belgien foran Frankrig og Brasilien.