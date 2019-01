Danmark slår Saudi-Arabien klart i ujævn VM-præstation

Tre kampe, tre sejre. Det er status for Danmark ved VM i håndbold i Danmark og Tyskland. Den tredje helt forventede sejr i gruppe C kom i hus med 34-22 over Saudi-Arabien, der stadig er uden point.

Danmark lægger sig dermed i spidsen af gruppen sammen med Norge, der også har seks point. De to hold mødes torsdag i en forventet gruppefinale.

Mandagens sejr var ikke helt ligeså overbevisende som de første mod Chile og Tunesien, men til gengæld fik Danmark gjort godt brug af truppens bredde, inden det allerede tirsdag aften går løs mod Østrig.

Saudi-Arabien gjorde kampen en tand for spændende kort efter pausen, men så kom den danske A-kæde på banen og satte tingene på plads på kort tid.

Det var nemlig en kamp, som træner Nikolaj Jacobsen havde udset sig til at spare nogle af de største profiler i.

Keeper Niklas Landin startede på bænken sammen med René Toft Hansen og playmaker Rasmus Lauge, og Mikkel Hansen så man i første halvleg kun komme på banen for at eksekvere tre straffekast og altså ikke i åbent spil.

Med de mange nye startere fik Danmark ikke samme overbevisende start som i de første kamp, og Saudi-Arabien spillede lige op med danskerne i de første ti minutter, men så satte værterne sig på sagerne.

I de efterfølgende ti minutter fik Danmark skabt et solidt forspring til 12-6. Blandt andre Nikolaj Øris - en af få vante startere i turneringen - foldede sig ud.

Mindre end et døgn efter at han blev far for anden gang, fortsatte han de gode takter som højreback og scorede fire gange på fire forsøg i første halvleg.

Den danske indsats var dog også præget af fejl og en del afbrændere.

Dem havde Nikolaj Jacobsen netop været vidne til et par stykker af, da han efter et par reduceringer fra modstanderen til 8-12 kaldte til timeout, hvor han fik afløb for sin utilfredshed.

Efterfølgende udbyggede Danmark igen, så pauseføringen lød 17-11.

Danmark kom skidt ud til anden halvleg, og efter fire minutter var føringen skrumpet til 18-15, og Jacobsen tyede igen til timeout.

Det blev også 18-16, og så måtte førstekæden med Landin, Hansen og Lauge i aktion. Det virkede. For fem minutter senere var Danmark i front med 23-17.

Da den velspillende fløj Magnus Landin - kampens topscorer - med sit sjette mål gjorde det til 25-17, kunne man som dansker igen være helt rolig.

Snart var føringen også tocifret, og Danmark kunne spadsere en sikker sejr hjem. Et skridt nærmere de større udfordringer i turneringen.