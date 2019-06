Danmark skal forløse halvandet års videokiggeri mandag

23. november 2018 stod det klart, at det danske U21-landshold skulle møde Tyskland, Østrig og Serbien i nævnte rækkefølge ved U21-EM i Italien.

Den berømte kliché om at tage én kamp ad gangen gælder også for Niels Frederiksens hold, og det har givet holdet alle muligheder for at forberede sig ekstra godt til åbningskampen mod Tyskland.

Og træneren har brugt tiden effektivt.

- Vi er rigtig godt forberedt. Vi har set stort set alle deres kampe det seneste halvandet års tid, siger Niels Frederiksen, som har brugt mange timer i videorummet, hvor spillerne også har været indbudt nogle gange.

- Tyskland er dog også et hold, som varierer meget og kan spille seks forskellige systemer. Det er et meget alsidigt hold, men vi har en rigtig god fornemmelse af, hvad det er for et hold, og vi føler os også godt forberedt på de enkelte spillere.

Om det er godt eller skidt at møde gruppens formodet stærkeste hold i første kamp, må kampen vise, men i forhold til muligheden for at forberede sig har det været godt, påpeger Niels Frederiksen.

- Spillerne har ikke fået nogen information om Østrig eller Serbien endnu, så vi har brugt hele den første tid på at forberede os på den første kamp, forklarer han.

- Først efter den kigger vi på den næste kamp. Der bliver forberedelsen væsentligt kortere.

I en turnering, hvor kun gruppevinderen og den bedste toer fra de tre grupper går videre til semifinalerne, kan det meget vel være nødvendigt for Danmark at hente point mod Tyskland mandag.

Men holdet har også haft optimale forberedelser til missionen.