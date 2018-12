De danske spillere overvejer at overdrive sammenstødene i kampene for at få flere dommerkendelser med sig.

Skal danske håndboldspillere lære at skrige og rulle rundt på gulvet, når de bliver tacklet på vejen gennem modstandernes forsvar?

Den slags kan blive helt normalt i fremtiden for at "hjælpe" dommerne til at opdage de straffekast, der bliver begået, men sjældent bliver dømt.

I den danske lejr går man i hvert fald rundt med en følelse af, at man blev snydt for flere straffekast i tirsdagens kamp mod Serbien. Serberne havde i danskernes øjne ikke de samme problemer i den anden ende.

- Der er mange nationer, hvor spillerne er gode til at kaste sig lidt ekstra, når de kommer på kant af forsvaret. Det kan vi godt lære lidt af, siger forsvarsklippen og stregspilleren Kathrine Heindahl.

- Den slags ligger ikke rigtigt til os. Vi tager gerne nogle skrald, men det gør også, at det ikke altid ser så voldsomt ud. Vi skal forsøge at blive bedre til at spille på det, siger hun.

I de tre indledende kampe har det danske hold i alt fået tildelt seks straffekast. Til gengæld har holdet begået 22 i den anden ende.

Den ene del af den statistik kan skyldes klodset eller hårdt dansk forsvarsspil, og landstræner Klavs Bruun Jørgensen opfordrer netop sine spillere til at tage hårdt fat i defensiven.

Men landstræneren savner flere kendelser, der går Danmarks vej, når holdet er i angreb.

- Min klare fornemmelse er, at vi ikke er specielt heldige i forhold til, hvad der bliver dømt imod os, sammenlignet med hvad der bliver dømt imod andre.

- Det kan godt være, at vi skal til at smide os. Jeg synes, at det er ucharmerende, men jeg er fuldstændig bevidst om, at det er en del af spillet.

- Hvis spillerne kan gøre det uden at gå at tænke over det, så er det okay med mig, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han ville dog foretrække, at dommerne i højere grad ville være i stand til at opdage forseelser uden at blive hjulpet på vej af skrig og skuespil.

- Lidt gefühl fra dommernes side ville være ønskværdigt, siger han.