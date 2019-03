Danmark reddet fra total ydmygelse

Kosovo var i lange perioder bedre end modløst og slapt dansk landshold, men Pierre-Emile Højbjerg reddede Åge Hareides serie på to år uden nederlag med sit overtids-mål.

FODBOLD: Fuldmånen lyste ned på Kosovos stolte elleve, der stod med hænderne på hjertet under nationalhymnen uden tekst, så der ikke var mulighed for at skråle med.

Men suset fra de 13.500 tilskuere på et udsolgt Stadium Fadil Vokrri Pristina indikerede vigtigheden af kampen for den lille nye nation, der kunne have solgt 100.000 billetter.

Stadion var formentlig sunket i grus af begejstring, hvis kosovarerne havde holdt 2-1-føringen kampen ud. Pierre-Emilie Højbjerg var en af de få danskere, som leverede en hæderlig indsats og han tog initiativ i overtiden og efter et langt ryk og bandespil reddede han æren - og Åge Hareides mere end to år gamle serie med landskampe i træk uden nederlag i ordinær spilletid. Og det har også ret.

Ganske vist sparede Åge Hareide nøglespillere som Christian Eriksen, Lasse Schøne og Simon Kjær - og heller ikke Jens Stryger Larsen spillede fra start, men første halvleg var ikke et dansk landshold værdigt.

Man var langt mere fornøjet ved at se kosovarerne flytte bolden rundt, og på venstrekanten virkede Reims-kanten Zeneli langt farligere end noget danskerne kunne byde på. Der blev ikke spillet i mellemrum, og det blev kun lidt farligt, når Nicolai Jørgensen søgte ned i banen for at tage fat i bolden.

Henrik Dalsgaard bøvlede ikke kun med Zenelis hurtighed men også med sine egne centringer, ligesom Martin Braithwaite heller ikke kom igennem med noget brugbart.

Åge Hareide brugte godt nok ikke Jens Stryger Larsen men i stedet Peter Ankersen, selv om han også er højrebenet på venstre backs plads. Jonas Knudsen er åbenbart et stykke nede i hierarkiet, men Hareide prioriterer tilsyneladende hurtigheden defensivt end det fremadrettede på de pladser, og det bør ikke overraske nogen.

Andreas Christensen virkede også et stykke fra formen som stopper. Han tabte tidligt i første halvleg en luftduel og også den duel, der førte til kosovarernes føringsmål kort før pausen, selv om målscorer Zeneli var offside. Alligevel var Kosovo-føringen fortjent mod et dansk hold, hvor Pierre-Emile Højbjerg gjorde det fornuftigt, mens Nicolai Jørgensen ganske vist selv var med til at skabe Danmarks eneste chance - som han selv brændte foran mål, da han kom ud af balance.

Og det var slet ikke overraskende, at Henrik Dalsgaard blev flået ud i pausen til fordel for Jens Stryger, mens debutanten Jacob Bruun Larsen i det mindste kunne være stolt af sine gode løb.