Danmark overlever gyser: U21-herrer klar til kvartfinalen

HÅNDBOLD: Onsdag eftermiddag spillede Danmarks U21-herrer sin første knald-eller-fald-kamp ved årets VM. Og det skulle vise sig at give danskerne et af de hårdeste test, holdet indtil videre har været ude for. Men det var i sidste ende en test, som danskerne klarede sig igennem, så de nu kan kalde sig VM-kvartfinalister.

Danmark har været igennem et par neglebidende kampe ved VM indtil videre, da det kun blev til en sejr på et mål i åbningskampen mod Norge, og i næstsidste gruppekamp måtte holdet lade livet mod et overbevisende islandsk mandskab med en imponerende målvogter i mål, der i øvrigt snart kan kalde sig fynbo, når han skifter til GOG.

Mod Ungarn i ottendedelsfinalerne skulle holdet så igen holde nerverne i ro, da Ungarn stod på den anden banehalvdel.

Danmark spillede ikke den bedste første halvleg og var bagud flere gange i løbet af kampen. Holdet var bagud ved stillingen 10-11, men de sidste ti minutter vendte holdet stille og roligt kampen, og ved pausefløjt var danskerne foran 16-14 blandt andet bag fire mål fra GOG-spilleren Emil Lærke. Ungarerne led også lidt af et knæk, da Marcell Gabor måtte udgå med et direkte rødt kort.

I anden halvleg fortsatte kampen med at være tæt. Danskerne øgede deres føring lidt i de første minutter af halvlegen, men det lykkedes aldrig danskerne at hægte Ungarn helt af. Derfor var det også meget belejligt, at Emil Lærke valgte at spille en topkamp, som han sluttede med 11 mål i kampen.

Danmark hev derfor også en smal sejr på 30-29 hjem, og skal senere torsdag aften møde Frankrig i kvartfinalen. Frankrig slog værterne fra Spanien i ottendedelsfinalen i en tæt kamp, der endte 24-23.

Kvartfinalen mellem Danmark og Frankrig spilles klokken 18.45 og kan streames live her