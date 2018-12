Danmark møder russisk trænerkæmpe igen og igen

Det ville være synd at sige, at håndboldlandskampe mellem Danmark og Rusland er en sjælden begivenhed.

EM-kampen mandag aften bliver 56. gang, de to lande står over for hinanden på håndboldbanen. Et antal, der er nået på blot 26 år, siden Sovjetunionen blev opløst, og Rusland begyndte at stille op under eget flag.

Alene i 2002 spillede Danmark og Rusland syv landskampe mod hinanden, afsluttende med EM-semifinalen i Aarhus, som endte med en dansk sejr på 22-18.

De to landstrænere dengang, Jan Pytlick og Yevgeni Trefilov, endte da også med at få et næsten venskabeligt forhold, efter at deres lange landstrænerkarrierer krydsede hinanden adskillige gange gennem årene.

Den højtråbende Trefilov har været landstræner for Rusland siden 1999 kun afbrudt af en kort pause fra 2012 til 2013. Mandagens kamp bliver hans 41. mod Danmark.

Pytlick nåede som landstræner at spille mod Rusland 34 gange, og frekvensen er fortsat, efter at Klavs Bruun Jørgensen har overtaget holdet.

EM-kampen i Nantes bliver Bruun Jørgensens niende mod Rusland i de godt tre år, han har været landstræner. Af de hidtidige otte har han vundet to, som begge var testkampe.

I fem af de otte kampe har der været point på spil, og her har russerne haft overtaget:

* 2017: Danmark-Rusland 27-32 (VM, indledende).

* 2016: Danmark-Rusland 26-26 (EM, mellemrunde).

* 2016: Danmark-Rusland 22-24 (EM-kvalifikation).

* 2016: Rusland-Danmark 31-27 (EM-kvalifikation).

* 2015: Danmark-Rusland 21-25 (VM, placeringskamp).