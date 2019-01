Danmark kører Ungarn over i VM-test trods vitale afbud

Uden Mikkel Hansen og Henrik Toft tog Danmark en storsejr over Ungarn, en uge før det går løs ved VM.

Danmarks herrelandshold i håndbold fik torsdag aften en fin optakt til VM på hjemmebane, der begynder i næste uge.

I en testkamp i Aarhus foran 4239 tilskuere vandt Danmark med 33-19 over Ungarn efter 19-10 ved pausen.

Det skete uden Mikkel Hansen, der havde fået fri fra VM-lejren i et par dage på grund af lykkelige omstændigheder med familieforøgelse.

Langt fra lykkeligt var Henrik Toft Hansens afbud til kampen. Han blev skadet under torsdagens lette træning og risikerer at være ude i to uger - altså omkring en uge ind i slutrunden.

Også fløjen Hans Lindberg var ukampdygtig med en lettere forstrækning i læggen.

Resultatet var ikke det primære, men det var da værd at bemærke, at Danmark i løbet af få minutter skabte et forspring, der aldrig kom i fare.

Som det er kutyme i den slags kampe gjorde landstræner Nikolaj Jacobsen brug af hele truppen og fordelte spilletid godt. Med flere lyspunkter til følge.

I målet fik Jannick Green spilletid i hele kampen, mens Nicklas Landin varmede bænk, og Green lagde for med et par gode redninger, så Ungarn først kom på tavlen efter 6 minutter og 25 sekunder, da Danmark førte 5-0.

Et stort lyspunkt var Bjerringbro-Silkeborgs Nikolaj Øris Nielsen, der skal deltage ved en slutrunde for første gang.

Han er udset til at bære Danmark på højrebackpositionen, efter Niclas Kirkeløkke måtte melde afbud med en skade for knap to uger siden.

Øris tankede selvtillid med en lang række flotte scoringer i første halvleg. Alene i de første 12 minutter slyngede han fire bolde i nettet.

Fra den anden backposition viste tårnet Nikolaj Markussen stor skudstyrke i Mikkel Hansens fravær i venstre side.

I playmakerrollen boltrede Rasmus Lauge sig og lignede en kommende bærende VM-spiller med flotte mål og blændende blik for spillet.

I anden halvleg bragte Nikolaj Jacobsen flere formodede reserver i spil, og det kom ikke overraskende til at koste lidt kvalitet og noget af flowet i spillet.

Danmark bevarede dog grebet om kampen og kørte den sikre sejr i hus.

Søndag møder Danmark igen Ungarn i en testkamp i en sidste generalprøve inden den første VM-kamp mod Chile på torsdag.