Danmark klynger sig til spinkelt håb om EM-avancement

Vejen til en semifinale ved U21-EM er blevet lang for Danmark, men holdet tillader sig stadig at drømme.

To store sejre i to kampe. Det er opskriften, hvis Danmark vil give sig selv en chance for at komme i semifinalerne ved U21-EM.

Selv om det bliver til to store sejre over Østrig og Serbien, er semifinalepladsen på ingen måde sikret. Det kan kræve hjælp fra andre hold i de to andre puljer.

Danmark har stillet sig selv i en svær position med 1-3-nederlaget mandag aften til Tyskland i første gruppekamp, for kun gruppevinderen og den bedste toer fra de tre grupper ender i semifinalerne.

- Vi skal vinde de to sidste, og så er vi formentlig stadig lige afhængig af, at resultaterne flasker sig en lille smule. Men det er jo ikke umuligt, at seks point er nok til at blive bedste toer, så det er selvfølgelig det, vi skal gå efter, siger landstræner Niels Frederiksen.

- Men det bliver op ad bakke, slår han fast.

Danmark kan maksimalt nå seks point, og lige nu har holdet en målscore på minus to. Det samme har Spanien i gruppe A efter nederlaget til Italien.

Men Spanien har et uhyggeligt stærkt hold og er klar favorit i kampene mod Belgien og Polen.

Hvis Italien tager førstepladsen i den gruppe, og Spanien vinder de to kampe, holdet mangler, skal Danmark altså også vinde begge kampe og levere en bedre målscore end spanierne.

Læg dertil, at sidste gruppe først indledes tirsdag. Her er to andre forhåndsfavoritter placeret - England og Frankrig.

De to mødes tirsdag. Ender den kamp uafgjort, og slår de begge efterfølgende mere upåagtede Rumænien og Kroatien, findes den bedste gruppetoer i den pulje. Og så skal Danmark vinde sin gruppe for at nå semifinalen.

Det er meget "hvis og hvis", men faktum er, at Danmark skal ad en svær vej for at blive blandt de fire bedste i turneringen.

- Vi skal have tre point i næste kamp og gerne med en god målscore, hvis vi skal have nogen chance for at komme videre til en semifinale. Nu har vi et par dage til at forberede os, og de bliver vigtige, siger midtbanespilleren Magnus Kofod Andersen.