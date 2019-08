Det danske herrelandshold i kørestolsrugby fik en fornem start på EM, der spilles i Vejle.

Danmark mødte Polen i sin første puljekamp onsdag, og her blev det til en overbevisende dansk sejr på 59-43.

Ved EM er der to puljer, og Danmark er i pulje med Storbritannien, Polen og Schweiz.

Lykkes det danskerne at nå i finalen, kvalificerer det danske landshold sig til de paralympiske lege i Tokyo i 2020.

Der blev spillet fire perioder, og hver periode var på otte minutter i opgøret.

Kørestolsrugby foregår på en basketballbane, og der er fire spillere fra hvert hold på banen.

Bolden skal flyttes over modstanderens mållinje, og det er tilladt at blokere, holde og tackle modstanderen.

Opgøret var dårligt fløjtet i gang, før Danmark bragte sig foran 1-0, og der blev scoret flittigt, og efter tre minutter var Danmark foran 4-2.

Polakkerne halsede efter og var bagud 9-15 efter den første af de fire perioder.

Efter anden periode lød den danske føring på 30-21, og Danmark fortsatte i stor stil og var foran 45-31 efter tredje periode.

Da begyndte polakkerne at virke trætte, og danskerne lukkede kampen med scoringen til 59-43 med fire sekunder tilbage af kampen.

Danmark møder i næste puljekamp Schweiz. Det opgør spilles torsdag, mens Storbritannien venter fredag.

Skulle finalepladsen glippe for Danmark, har holdet en ny chance for at sikre billet til Tokyo, når der i 2020 bliver spillet kvalifikationsturnering.