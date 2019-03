Danmark henter point i vildt comeback i Schweiz

Det danske fodboldlandsholds lange stime af ubesejrede kampe under landstræner Åge Hareide vil ingen ende tage.

Danmark var ellers nede i sækken og på vej mod et nederlag i EM-kvalifikationens åbningskamp mod Schweiz, men på nærmest mirakuløs vis fik Danmark vendt 0-3 i det 84. minut til slutresultatet 3-3.

I kampens tillægstid blev Henrik Dalsgaard Danmarks helt, da han headede udligningen ind. Forinden havde Mathias "Zanka" Jørgensen og indskiftede Christian Gytkjær reduceret.

Dermed er landsholdets stime som ubesejret i ordinær spilletid under Åge Hareide oppe på 26 kampe.

Schweiz var på forhånd udpeget som Danmarks hårdeste konkurrent i kampen om de to EM-pladser fra Danmarks kvalifikationsgruppe, og efter en lidt vaklende start viste schweizerne hvorfor.

Åge Hareide havde bebudet fuld fart frem i det første kvarter, og med to afslutninger inden for det første minut, så nordmandens plan lovende ud.

Hurtigt kom kampen dog over på schweizernes præmisser. Hjemmeholdet havde blandt andet succes med diagonalbolde mod Danmarks bagkæde.

Kampens første mål faldt dog på anden vis i det 19. minut. Efter hurtige schweiziske kombinationer og et afrettet langskud havnede bolden hos Albian Ajeti, der med ryggen til mål lagde den til rette for Remo Freuler, der med et hårdt skud scorede på Kasper Schmeichel.

Lige efter scoringen stod hele det danske hold oppe i hovedet dommer Damir Skomina og appellerede for hånd på bolden inden oplægget til målet.

Scoringen gjorde ikke noget godt for det danske spil. I resten af første halvleg løb danskerne for det meste og jagtede bolden til lyden af trompetmusik fra de halvfulde tribuner med 18.352 tilskuere.

Fra anden halvlegs start var det danske spil mere lovende, og derfor var det ekstra bittert for de danske spillere, at muligheden for at få point blev meget mindre midtvejs i halvlegen.

Efter endnu et hurtigt schweizisk opspil havnede bolden for foden af Granit Xhaka, og fra kanten af feltet tordnede han bolden højt ind i målet bag Schmeichel.

Christian Eriksen fik en god mulighed for at reducere, men han kunne ikke matche den schweiziske skarphed. Et kvarter før tid så kampen endegyldigt ud til at blive lukket, da Breel Embolo scorede til 3-0 efter et hjørnespark.

Men spænding blev der alligevel.

Først headede Mathias "Zanka" Jørgensen bolden i mål efter et frispark fra Christian Eriksen i det 84. minut, og fire minutter senere reducerede Christian Gytkjær, da han blot skulle omsætte Yussuf Poulsens gode oplæg.

Det gjorde for alvor schweizerne nervøse, og i den nervebetonede afslutning havde både Eriksen og Dalsgaard gode afslutninger, før sidstnævnte steg til vejrs og stangede en udligning ind til sjældent sete jubelscener.