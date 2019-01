Danmark fik testet reserverne: Men alle venter på torsdagens kamp

Nikolaj Jacobsen brugte kampen mod Saudi Arabien for at se potentialet hos sine alternativer.

Herning: Det er på reserverne, man skal kende sit holds styrke. Derfor brugte Nikolaj Jacobsen kampen mod Saudi Arabien til at teste sine alternativer.

Der var spilletid til hele truppen, og Danmark vandt den ventede storsejr på 34-22 efter 17-11 ved pausen.

En kamp mellem Danmarks stærkeste opstilling og puljens svageste hold ville ikke have sportslig berettigelse.

Danmark skal spille to kampe på to dage, og derfor var der ingen grund til at bruge unødvendige kræfter, hverken fysisk eller mentalt, på kampen mod Saudi Arabien. Der var risiko for skader mod et uortodokst hold, og Danmark havde rigeligt med småproblemer i forvejen.

En kamp mod Saudi Arabien ville alligevel være mindre stressende end en træningsdag i Nordvest Hallen i Herning for Mikkel Hansen og co.

Saudi Arabien leverede en ganske habil indsats, især målmanden Mohammed Alsalem gjorde det godt, og han præsterede endda at score på udkast i et tomt mål.

Danmark kunne kun bruge kampen til at teste reserverne, og nu føler alle, at de er en del af truppen og har fået banket rusten af inden de kampe, der tæller noget.

Nikolaj Øris kom lige fra fødeklinikken og scorede også på håndboldbanen.

Mads Mensah gjorde det godt som styrmand i angrebet, Henrik Møllgaard styrede forsvaret, og Magnus Landin og Anders Zachariassen fik lov at boltre sig over for den beskedne modstand.

Jannick Green fik lov at vogte målet, mens Niklas Landin tog sig en fridag på bænken.

Mikkel Hansen og Rasmus Lauge blev ikke overanstrengt.

Johan Hansen havde et par afbrændere, men fik lov at snuse til VM-atmosfæren, mens Lasse Svan blev sparet.

Den danske indsats var dog ikke prangende, og ved 18-15 mistede Nikolaj Jacobsen tålmodigheden og samlede spillerne til en time-out. Det kunne danskerne ikke være bekendt over for en næsten fyldt Jyske Bank Boxen.

Selv om Saudi Arabien gjorde det godt, var det ikke acceptabelt, at en sensation var inden for rækkevidde, og så blev Mikkel Hansen og Niklas Landin sendt på arbejde.

Det pustede liv i alle mand, og slutrundedebutanten Johan Hansen fjernede med to mål alle spekulationer om, at Saudi Arabien kunne drømme om en sejr, som de kunne ved 18-16.

Mere skulle der ikke til for, at Danmark bragte sig foran med 10 mål til 27-17.

Mindst spilletid fik den danske OL-helt Morten Olsen. Han er tilsyneladende ikke tiltænkt en hovedrolle, som han var ved OL i Rio de Janeiro for to et halvt år siden.

Man fornemmede ikke den store glæde over sejren i den danske lejr, og det bliver noget af det samme i tirsdagens kamp mod Østrig.

Alle venter på torsdagens kamp mod Norge, og det samme gør nordmændene.

Som Bjarte Myrhol sagde i mixedzone:

- Danmark er favorit, men vi prøver på "at lure jer"!

Danmark-Saudi Arabien 34-22 (17-11)

VM-kamp i Herning

Mål for Danmark: Magnus Landin 6, Nikolaj Øris 5, Anders Zachariassen 5, Nikolaj Markussen 4, Johan Hansen 4, Mikkel Hansen 3, Lasse Svan 2, Rasmus Lauge 2, Mads Mensah 1, Morten Olsen 1, Simon Hald 1.