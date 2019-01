De danske håndboldherrer stødte på overraskende hård modstand i mandagens VM-kamp mod Egypten.

Men det lykkedes lidt hakkende og hostende for Danmark at besejre Egypten med 26-20 og dermed tage den syvende sejr i træk.

Med sejren har Danmark fortsat maksimumpoint og fører mellemrundegruppen med otte point.

Danmark mangler nu kun at spille mod Sverige i den tredje og sidste kamp i mellemrunden. En dansk sejr eller uafgjort sender Danmark videre til semifinalerne som nummer et.

Danskerne kan sågar tillade sig at tabe til Sverige med op til fire mål og stadig gå videre.

Men uanset hvad, så skal spillet generelt være bedre, end det var mod Egypten.

Kønt var håndboldspillet især ikke i en målfattig første halvleg, hvor Danmark slet ikke kunne få gang i angrebsspillet.

Egypterne var gode til at bryde danskernes rytme ved at gå ind og lave en masse spilstop og hårde tacklinger.

Danmark spillede også hårdt i egen forsvarszone, og dommerne var flittige med fløjten, kortene og udvisningerne.

Tre gange fik Danmark en to minutters udvisning, mens Egypten slap med to af slagsen.

Hverken Rasmus Lauge eller Mikkel Hansen virkede til at være helt oppe i højeste gear og spillede tøvende i angrebet.

Mikkel Hansen blev mandsopdækket - noget man efterhånden sjældent ser i moderne håndbold - og han havde svært ved at komme til afslutninger.

PSG-stjernen brændte også to ud af tre forsøg på straffekast, og ikke ret meget fungerede denne mandag aften i Boxen i Herning.

Det blev illustreret af en kneben pauseføring på 9-7 - første gang Danmark blev holdt nede under et tocifret antal scoringer i de første 30 minutter.

I de foregående seks VM-sejre havde Danmark på det tidspunkt nettet 17, 19, 17, 11, 17 og 15 gange.

I anden halvleg kom der mere gang i den stjernebesatte danske offensiv, og Mikkel Hansen begyndte at skyde på mål udefra.

Egypterne blev ved med at hænge på med uortodokst angrebsspil med masser af fart og skudkraft i bagkæden.

Bagspilleren Ali Zeinelabedin viste sig at være svær at holde styr på, og det betød, at der var spænding på længe ind i anden halvleg.

Danmark savnede kontraspillet og de nemme mål, men de var ikkeeksisterende. Der skulle kæmpes hårdt for ethvert mål.

Nikolaj Øris, som ser ud til at være kommet sig helt over sin lårskade, stemplede ind med flere vigtige scoringer.

Og Anders Zachariassen viste pludselig større effektivitet på stregen end i de foregående kampe, og det kastede en føring på 22-17 af sig.

Fløjen Lasse Svan udbyggede føringen til stillingen 25-19 med fem minutter tilbage.

Kort efter reddede Jannick Green et straffekast, og derfra var der ikke længere spænding om udfaldet.

Danmark skal spille mod Sverige onsdag aften klokken 20.30 i Boxen i Herning.