Danmark får fire på stribe efter skidt start mod Østrig

Danmarks håndboldlandshold vandt også sin fjerde kamp ved VM på hjemmebane.

Tirsdag aften i Herning sejrede holdet med 28-17 over Østrig og kom på otte point i gruppe C. Danmark er nu formelt videre til mellemrunden og er også sikker på at få mindst to point med til næste fase.

Om det også bliver til fire point afgøres torsdag, når Norge venter i en gruppefinale. Også Norge har gjort rent bord hidtil.

Danmark var klar favorit mod Østrig, som dog også var regnet som den sværeste modstander indtil videre, og danskerne stødte da også på sine første problemer i turneringen.

Men efter 20 svage danske minutter rejste Nikolaj Jacobsens tropper sig og vandt alligevel overbevisende.

Det var på en aften, hvor defensiven så godt ud. Offensivt funklede Rasmus Lauge og Magnus Landin med hver seks mål.

Kampen begyndte usædvanligt målfattig, og særligt danskerne bidrog til de aparte stillinger undervejs i første halvleg. Blot to mål scorede Danmark i de første 16 minutter.

Den østrigske keeper Kristian Pilipovic tog godt fra, og ellers stod stolperne i vejen. Det skete fire gange inden for få minutter. Blandt andet da Mikkel Hansen hamrede et straffekast på overliggeren.

Når østrigerne ikke løb fra Danmark i denne periode, var det fordi, deres angrebsspil heller ikke havde fået vinger, og det danske forsvar stod solidt.

Men en østrigsk føring på 7-3 blev det trods alt til efter 18 minutter anført af den varme Robert Weber med tre mål fra fløjen.

Men så vågnede danskerne så småt, og det samme gjorde tilskuerne for alvor, da Nikolaj Øris bragte Danmark foran for første gang ved 9-8.

Første halvlegs sidste ti minutter blev en dansk magtdemonstration. Godt illustreret da målmand Niklas Landin inden for samme minut først reddede et straffekast og siden scorede i et tomt østrigsk mål til pausestillingen 11-8.

Venstrefløjen Casper U. Mortensen, der sprudlede i de første kampe, måtte ligesom mod Saudi-Arabien sidde over med en skade.

I hans fravær fik Magnus Landin fuld spilletid, og han gav Danmark en god start på anden halvleg. Han fandt målhjørnet til 12-8 og skaffede straffekastet, der omsider fik Mikkel Hansen på tavlen til 15-10.

Målet fik Hansen i gang efter en tam første halvleg, og han strøede om sig med lækre afleveringer i minutterne efter. Han blev dog overstrålet af Rasmus Lauge, der igen viste sit enorme format og evne til at gå forrest.

Østrig så ud til at løbe tør for kræfter og tro, og Danmark kunne mageligt udbygge føringen. Den blev tocifret, da Mikkel Hansen lidt heldigt scorede til 23-13 med ti minutter tilbage.

I kampens sidste del fik de største danske stjerner et hvil på bænken. Derfra kunne de se Morten Olsen tordne bolden i nettet til slutresultatet 28-17.