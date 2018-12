Danmark er på randen af EM-exit efter fransk øretæve

De danske håndboldkvinders håb om at nå frem EM-semifinalen hænger i en tynd tråd, efter at danskerne led et klart nederlag på 23-29 til værtsnationen Frankrig i den første mellemrundekamp.

Et rutineret og afklaret fransk hold fik for let spil mod Klavs Bruun Jørgensens tropper, der kun hang på i kampens første ti minutter.

Der var klasseforskel i den langt fra fyldte arena i Nantes, hvor de lokale tilskuere havde en fest og kunne tage hjem med deres negle intakt.

Frankrig var foran 17-11 ved pausen, og allerede på det tidspunkt var det svært at forestille sig et dansk comeback.

En stor del af forskellen på de to hold fandt man i det franske mål, hvor Amandine Leynaud havde de redninger, danskerne manglede i den anden ende.

Hverken Sandra Toft eller Althea Reinhardt fik fat, og selv om Klavs Bruun Jørgensen byttede dem ind og ud flere gange, kom ingen for alvor i gang.

At Frankrig skulle gå til pausen med så stor en føring, lå ellers ikke i kortene i matchens indledning. For første gang i turneringen kom Danmark nemlig fint fra land.

Både Anne Mette Hansen og Mette Tranborg traf i første forsøg, og i begyndelsen havde forsvaret godt fat i værterne, der kom med masser af kraft, men ikke just spillede hvirvelvindshåndbold.

Danmark var nogenlunde med til 8-10, men måtte herefter se Leynaud redde fem forsøg i træk, så franskmændene kunne bringe sig på 14-8.

Keeperen fik god hjælp af et brølstærkt forsvar, der gav de danske spillere alverdens problemer med at score i åbent spil.

Ellers sikre Trine Østergaard indledte med en afbrænder fra fløjen og fulgte op med at misbruge Danmarks første straffekast. Siden forsvandt turneringens mest scoringssikre dansker nærmest helt ud af kampen.

Det meste initiativ i angrebet kom fra Anne Mette Hansen, som havde klassen til at udfordre det blå betonforsvar, selv om hun naturligt nok spillede med en vis spildprocent.

Tilbagevendte Stine Jørgensen havde sværere ved at sætte sig igennem og blev hurtigt trukket ud på bænken. Anføreren faldt mest i øjnene ved at score på fire straffekast, inden også hun måtte bøje sig for Leynaud.

Frankrig er kommet til EM med et hold, hvor fem spillere er noteret for mere end 200 landskampe, og de forsvarende verdensmestre ryster ikke på hånden over at spille foran eget, forventningsfulde publikum.

Mod slutningen havde franskmændene overskud nok til at tage Leynaud ud. Reserven Laura Glauser indledte meget passende med at snuppe et straffekast fra Fie Woller.

Mette Tranborg sluttede kampen i utide efter at have modtaget sin tredje udvisning, og de sidste minutter skulle blot overstås, så den franske sejrsfest kunne gå i gang.

Nederlaget betyder, at Danmark er tvunget til at vinde over både Rusland og Montenegro for at have en chance for at avancere til medaljeweekenden i Paris.

Selv med to sejre skal danskerne dog have hjælp af andre resultater for at komme videre.