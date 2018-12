PostNord Danmark Rundt bliver i 2019 kørt for 29. gang. På et pressemøde torsdag blev det afsløret, at løbet starter i Silkeborg. I forhold til tidligere bliver den obligatoriske enkeltstart fremrykket fra 4. til 2. etape, hvilket skal være med til at give løbet mere dynamik, lyder håbet fra løbsdirektør Jesper Worre. (Arkivfoto).