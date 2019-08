Dalums unge fodboldsjæle gik i brand

Den scene, som kostede Dalums unge midterforsvarer Jacob Mikkelsen det andet gule kort. Mikkelsen, der er cirka to meter høj, ser ud til at holde albuerne nede, da han er i luftduel med en Brabrand-modstander. Dalum påstod, at det var jyden, som selv pandede hovedet ind i Mikkelsen. Foto: Robert Hierath

Målmand Rasmus Lund fik en advarsel og forsvareren Jacob Mikkelsen blev udvist for andet gule kort. Ved begge Brabrand-mål følte Dalum sig bortdømt, og der var masser af hårde dueller i en seværdig premiere.

FODBOLD: Livet og endda fodbold har det som bekendt med at overraske, og de to hold fra forstæderne i to store provinsbyer leverede en inciterende og dramatisk kamp, hvor flere Dalum-spillere undervejs var ved at miste både besindelse og overblik. Dalum-lejren følte sig snydt ved begge aarhusianske mål. Ved den første scoring mente hjemmeholdet, at Malthe Boesen var cirka en meter offside, men linjevogteren vinkede ikke. Ved det andet mål råbte og skreg målmand Rasmus Lund så viltert og løb ud mod linjevogteren, fordi han mente, at bolden i optakten til scoringen havde været klart ude over baglinjen. Det kostede Lund en advarsel. Efter kampen ønskede Lund ikke at udtale sig til Sport Fyn om dommerens præstation. - Jeg har fået at vide fra oven, at det må og skal jeg ikke, sagde målmanden, og det var vist klogt nok.

Dalum-Brabrand 1-2 (1-1) 2. division, pulje 2Mål: 1-0 Martin Høgstad (4) spilles i dybden og sparker bolden fladt over i fjerneste hjørne.



1-1 Malthe Boesen (38) sparker bolden over i det lange hjørne efter hurtigt kontrastød.



1-2 Lasse Tougaard Andersen (75) hugger på en ripost efter et kikset Brabrand-skud.



Dalums hold: Rasmus Lund - Lukas Talbro, Benjamin Nielsen, Jacob Mikkelsen, Mikkel Kjær - Martin Høgstad (73: Peter Lind Clement), Rasmus Schmidt, Alexander Nicolajsen (83: Van Tha Thawng Ni Dum), Frederik Humlegaard (83: Rene Hansen) - Mads Raben, Philip Stoustrup.



Udvisning: Jacob Mikkelsen, Dalum (88) - andet gule kort.



Advarsler: Rasmus Lund, Dalum (75), Jacob Mikkelsen, Dalum (78).



Bedste spiller: Lucas Talbro, Dalum.



Dommer: Stefan Fyhn (svær og rodet kamp. Forsømte tidligt at få dæmpet spillerne).



Tilskuere: 317.



Næste kamp: Lørdag den 10. august klokken 14.00: Aarhus Fremad-Dalum.

Den største frustration hos hjemmeholdet skyldtes dog det andet gule kort til Dalums midterforsvarer Jacob Mikkelsen, der højt oppe på banen gik ind i en luftduel med en modstander. Dommerne vurderede, at Mikkelsen med et albuestød ramte ansigtet hos Brabrand-spilleren, der sank i græsset. Mikkelsen selv mente, at han netop ikke brugte albuerne, men at modspilleren selv pandede næsen ind i Mikkelsens nakke. Efter kampen diskuterede Mikkelsen og dommer Stefan Fyhn intenst situationen, men Fyhn ønskede ikke kommentere sig præstation over for Sport Fyn, men koncentrerede sig om at spise stadionplatten sammen med linjedommerne. Dalum-spillerne bør generelt roses for høj tænding og gejst, og temperament hører til fodbold. Men den verbale adfærd gik over grænsen, og det kan have været med til at koste det ene point, fordi Brabrand mere rutineret valgte at bruge kræfterne på overblik og bevægelse, og så er det en gammel sandhed, at den slags konstante brokkerier kan flytte vigtige marginaler, når en dommertrio skal vurdere rodede situationer. - Men det tror jeg ikke var tilfældet. Det håber jeg i hvert fald ikke, sagde Dalums træner Michael Jørgensen, der generelt var meget tilfreds med sit holds præstation.

Stærke Brabrand - Vi vidste, at Brabrand er et godt hold, der er meget bevægeligt og lader bolden gøre meget af arbejdet. Så vi skulle stå godt på banen, og det gjorde vi. og spillerne arbejdede meget hårdt. Det eneste jeg ikke er glad for er resultatet, sagde Dalum-træneren, hvis vurdering kun kan godkendes. Der var masser af snert, hurtighed og vilje hos det unge Dalum-hold, men gæsterne bekræftede, at spillerne dels er et godt bud på en høj plads i divisionen, dels har ændret stil til det mere tekniske og boldbesiddende. Flere af spillerne er kendte inden for indefodbold-verdenen, og pasningerne i dybden blev slået skarpt og præcist - som ved optakten til Malthe Boesens udligning. Dalum præsenterede den nye back Lukas Talbro - der har haft ophold i både OB, Brentford og FC Nordsjælland - og han viste hurtigt, at han er karl for sin hat med kontante indgreb og fysik. Midterforsvaret med Jacob Mikkelsen og Benjamin Nielsen var ofte en borg, og på midten arbejdede Alexander Nikolajsen og Rasmus Schmidt voldsomt hårdt. Der er tegning til en god sæson for det Dalum-hold, hvis målfarligheden og ikke mindst koldsindigheden kan forbedres.