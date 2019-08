Dalum tabte med et enkelt mål hos AB

Fynboerne, der ellers kæmpede godt og havde sine chancer, måtte med 0-1 hos AB sande, at traditionsklubben er et tophold i 2. divisions pulje 2.

Fodbold: Dalum IF kom onsdag aften på besøg hos traditionsklubben AB med masser af selvtillid i bagagen efter lørdagens sejr hjemme på hele 5-1 over FC Sydvest og i alt fire point efter tre kampe.

Det var imidlertid også en nødvendig selvtillid, for AB havde lagt stærkt ud i 2. divisions pulje 2 med to sejre og en uafgjort - senest 1-1 ude mod Jammerbugt FC. Holdet er en blanding af rutinerede spillere samt en del yngre rigtigt talentfulde spillere, som for de flestes vedkommende har fået deres fodboldopvækst i AB. Holdet trænes også af en ægte AB'er, da cheftræner - kun 31-årige Patrick Birch Braune - har været ansat i AB i forskellige funktioner de seneste12 år.

Dalum IF råder imidlertid også over mange unge talentfulde spillere, og holdet havde arbejdet stenhårdt i sæsonens tre første kampe. Og det gjorde fynboerne fynboerne også i opgøret mod akademikerne, men Dalum måtte alligevel se sig slået med 1-0 på en scoring på straffespark af Sylvester Seeger-Hansen i det 54. minut efter en lidt tvivlsom dom for hånd på bolden.

Kort efter havde Dalums Alexander Nicolajsen en god chance for at udligne.

Trænerteamet Michael Jørgensen og Morten Christensen fra det fynske kunne stille en trup uden skader.

- Holdet yder det, der skal til, men manglede lige det sidste mod et af puljens meget stærke hold, lyder vurderingen fra Jan Larsen, sportslig koordinator i Dalum IF.

På lørdag tager Dalum IF imod oprykkerne VSK Aarhus, som Middelfart Boldklub vandt 2-1 over i lørdags på Vestfyn.