Dalum stadig uden sejr i 2019

FODBOLD: Hvis man er så bisset og ubehøvlet at tælle efterårets sidste kamp med, så har Dalum ikke fået et eneste point i de sidste seks kampe i 2. division.

- Men vi vil jo gerne udelukke det, der er sket før de tre måneders vinterpause, så det ikke bliver endnu mere negativt. Vi har tabt fem kampe i streg nu i år, men vi viste fremgang og holdet arbejdede stenhårdt og var tæt på, sagde træner Anders Nielsen efter 2-0-nederlaget i Brabrand.

- Vi var bedre end Brabrand i anden halvleg, men manglede lige de sidste ideer, power og styrke til at sætte os igennem. I sidste ende tabte vi nok til et bedre hold, tilføjede træneren.

Brabrand førte 1-0 efter 16 minutter, men fem før tid havde Sebastian Lodahl en gylden mulighed for at udligne på et hovedstød, som Brabrands målmand akkurat fik fastholdt på selve målstregen. To minutter ind i overtiden satsede Dalum butikken ved et frispark og tog mus og mænd med frem, men bolden blev blokeret og Brabrand slog kontra med tre spillere mod en enkelt Dalum-mand.

Selv om Rasmus Lund reddede det første forsøg, fulgte Tobias Wittus Olesen med op og scorede på riposten til 2-0 og så fløjtede dommeren af.

Inden den kommende weekends hjemmekamp mod Vejgaard håber Anders Nielsen, at de skadede spillere som anfører Rune Corfitzen, Mathias Schiller og Alexander G. Nicolajsen snart kan forstærke holdet og hjælpe mandskabet til de første point i 2019, inden nedrykningsspillet går i gang.