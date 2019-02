Dalum ser frem mod ny testkamp mod B1909

FODBOLD: Dalum IF tabte torsdag aften i en testkamp til Fredericia med 0-3, men lørdag skal holdet i kamp igen, når de tager imod B1909 i endnu en testkamp.

Det bliver en testkamp, hvor det defensive i høj grad kommer i højsædet hos Dalum.

- Vi skal arbejde videre med vores defensive spil. Vi har lukket en del mål ind i vores testkampe indtil videre, så det er et af vores hovedfokuspunkter, at vi står bedre i forsvaret. Og jeg synes også, at forsvaret er begyndt at se stor fremgang i de seneste kampe, siger Dalums assistenttræner, Morten Christensen.

Det andet store fokus fra Dalums side er, når holdet selv har bolden, forklarer assistenttræneren.

- Vi skal blive bedre til at holde bolden i egne rækker. Vi mister nogle gange bolden lidt for hurtigt, når vi er i angreb. Der skal vi blive bedre til at holde på bolden, så vi kan køre nogle længere angreb ad gangen, siger Morten Christensen.

Når Dalum og B1909 ikke spiller testkampe mod hinanden, spiller de to hold normalt i forskellige rækker. Dalum spiller forårssæsonen i 2. divisions gruppe 1, hvor de ligger på syvendepladsen. B1909 spiller i Danmarksseriens gruppe 3, hvor de ligger nummer ni.