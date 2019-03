Dalum roder sig ind i bundkamp

Fodbold: Dalum er kommet meget skidt i gang i foråret. Det hold, som i efteråret ofte imponerende og i hvert fald spillede en pragtkamp mod FC Midtjylland i pokalen har tabte de to første kampe i Odder og nu hjemme mod Sydvest. 0-3 hjemme mod Sydvest er ikke just en resultat, der skal bøjes i neon.

Dermed må Dalums unge hold erkende, at det kan blive en lang kamp mod nedrykning, hvis ikke mentalitet og styrke forbedres kraftigt. Der er nu "kun" fem point ned til stregen.

- Det løber ikke vores vej for tiden. Vi laver for mange fejl, og vi skaber heller ikke meget i den anden ende. Og da nogle af de andre hold i bundregionen vandt i dag, er det et faktum, at vi kan blive presset, hvis ikke der sker forbedringer, sagde sportslig koordinator Jan Larsen efter en kamp, hvor der ikke var meget positivt at berette om til det hungrende fynske folk.

Næste gang skal Dalum til Skive, som er blandt topholdene og vandt fredag aften 7-1 over Kjellerup, så fynboerne vil i hvert fald være klar over konditionerne på forhånd.

Frederik Humlegaard vil efter lørdagens advarsel være spærret i Skive.