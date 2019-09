Dalum jagter anden sejr i træk

Dalum jagter to sejre i træk for første gang i sæsonen, når fynboerne lørdag tager imod Ringkøbing.

Fodbold: Efter en svingende start på sæsonen skal Dalum lørdag forsøge at få momentum i 2. division, efter at klubben vandt Odense-opgøret i seneste runde med 3-1 over Næsby.

For med sejren over bysbørnene fra Næsby i bagagen kan Dalum for første gang i sæsonen hente to sejre i træk.

Dét har Dalums cheftræner, Michael Jørgensen, indstillet sigtekornet efter, og han tror på, at Dalum-kanonerne skyder med skarpt lørdag.

- Det føles selvfølgeligt bedre at være favoritter end at være undertippede. Vi har fået godt gang i målscoringen i sæsonen, hvor drengene oppe foran bare sender boldene i kassen. Det gjorde vi ikke på samme måde i sidste sæson, så det er bare fantastisk, at det nu lykkes, siger Michael Jørgensen.