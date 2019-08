Dalum henter forsvarstalent hjem til Fyn

Dalums cheftræner, Michael Jørgensen, glæder sig over tilgangen af Lukas Talbro, der med sin erfaring fra England skal være med til at fighte point hjem til Dalum.

FODBOLD: Dalum er i fuld gang med forberedelserne til den kommende sæson i 2. division gruppe 2, og den odenseanske klub meddeler nu, at man har oprustet i defensiven.

Dalum IF har således sikret sig det tidligere OB- og Brentford-talent Lukas Talbro, der det seneste år har kæmpet for en plads i seniortruppen i F.C. Nordsjælland.

Det 20-årige forsvarstalent fandt dog aldrig melodien i Farum, og derfor vender fynboen nu hjem til Fyn, hvor han vil spille fast seniorfodbold.

- Jeg er nået til et punkt i min karriere, hvor det er vigtigt for mig at spille noget seniorbold, og det ser jeg en god mulighed for i Dalum. Jeg kender allerede mange af spillerne i klubben, så det har egentlig været et nemt valg for mig, siger Lukas Talbro i en pressemeddelelse.

Lukas Talbro beskrives af Dalum som en hårdtarbejdende spiller, og den unge forsvarsklippe er da også klar til at smide fløjlshandskerne i jagten på point i den kommende sæson.

- Jeg håber, vi kan få strikket en god sæson sammen. Det bliver uden tvivl en hård sæson, hvor vi virkelig skal fighte for at få point. Men det tror jeg, godt vi kan, og så må vi se, hvordan tabellen ser ud efter 22 kampe. Og så vil jeg gerne bidrage med det, som jeg nu kan. Være med til at stabilisere et godt forsvar og være så meget med i det offensive som muligt, fortæller Lukas Talbro om forventningerne.

Cheftræner Michael Jørgensen ser da også frem til, at klubben kan nyde godt af den britiske fodboldskole.

- I Lukas Talbro har vi fået en dygtig defensiv spiller ind, som allerede har prøvet en del rent fodboldmæssigt. Et ophold i Brentford og dermed den "hårde" skole kommer man ikke uden at have kvalitet, fortæller cheftræneren.

Lukas Talbro og det øvrige Dalum-mandskab kan opleves første gang i 2. divisionskampen på lørdag kl. 14.00 i Lars R. Jacobsen Park i Dalum - i kampen mod Brabrand.