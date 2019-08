Dalum henter alsidigt OB-talent

Fodbold: Inden lørdagens sæsonpremiere i 2. division hjemme mod Brabrand kan Dalum IF melde om en ny spiller i truppen.

Det er 19-årige Peter Lind Clement, der skifter fra OB's U19-ligahold. Han har spillet fire ungdomslandskampe og scoret et mål.

Peter Lind Clement er en alsidig spiller, som kan dække mange pladser på banen, oplyser Dalum IF i en pressemeddelelse.

- Mine forventninger med mit skifte til Dalum IF er, at jeg kan fortsætte min udvikling som fodboldspiller i nogle gode og faste rammer. Jeg forventer, at jeg kan bidrage til et godt kollektiv med at få en god sæson, hvor der forhåbentlig ligger rigtig mange point og venter på os, siger Peter Lind Clement og fortsætter: - Jeg kommer til en klub, hvor jeg allerede kender til mange af spillerne i truppen, hvilket talte meget for, at Dalum IF skulle være min nye klub. Jeg ser det samtidig som det helt rigtige sted for mig at begynde med seniorfodbolden.

Dalums nye cheftræner, Michael Jørgensen, glæder sig over tilgangen af det alsidige talent.

- Peter Lind Clement havde et kort træningsophold i Middelfart, inden han meldte sig under fanerne i Dalum IF. Her kommer en spiller, som har overrasket positivt ved at bringe masser af energi og fart ind på holdet. Peter har senest spillet for OB's U19-ligahold, hvor han har dækket flere pladser som angriber, kant og back. Som i tilfældet med Lukas Talbro er det tydeligt at Peter også kommer fra en skole, hvor man hver dag skal vise sit værd på banen og hvor tidligere meritter eller spådomme ikke bringer en videre. Peter Lind Clement har virkelig imponeret alle her i opstartsfasen, og ham får vi stor glæde af i Dalum IF, siger Michael Jørgensen.