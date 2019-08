Dalum fik lært at stå imod

FODBOLD: Dalum-træner Michael Jørgensen var godt tilfreds efter 1-1 mod Aarhus Fremad på Riisvangen Stadion i det nordlige Aarhus.

- Det er den følelse, vi har, for det var en kamp, som aldrig blev spillet på vore præmisser. Vi blev mødt af en mur af høje bolde til duel, som vi skulle stå imod. Og det må jeg rose spillerne for at have gjort. Fodbold er meget andet end at have bolden men også at tænke sig om, når man ikke har den. Selv om det ikke ligger til vore gode boldspillere, så må jeg sige, at de tilpassede sig, sagde han efter kampen.

Den blev i øvrigt udsat ti-femten minutter på grund af det heftige tordenvejr, som hærgede i det jyske lørdag eftermiddag.

- Vi holdt Aarhus Fremad pænt væk i første halvleg og havde da også et par gode chancer, mente Michael Jørgensen.

Det var også her Martin Høgstad brød afsted i en omstilling, hvor han trak ind i banen og lagde bolden fladt over i det lange hjørne til fynsk føring efter 19 minutter.

- Men efter pausen kom vi virkelig under pres. Her kom vi ud for et sandt bombardement af bolde ind i feltet, og de Fremad fik så også udlignet efter hjørnespark, fortæller Dalum-træneren.

Det var Christian Bech, som fik de fleste af de 368 tilskuere til at feste gedigent, efter 1-1-målet.

Dalum spillede et helt andet system end normalt, fordi forsvars-fyrtårnet Jesper Mikkelsen havde karantæne og Rene Hansen var væk af private årsager. De er begge med hjemme mod FC Sydvest på lørdag.

- Spillerne skal have stor ros for at tackle den nye måde, vi blev nødt til at spille på, mente Michael Jørgensen.

Fem minutter før tid kunne Dalum have stjålet sejren, da Nikolaj Lebæk var alene igennem, men brændte.

- Det skal retfærdigvis siges, at Fremad havde haft to helt tilsvarende chancer, som de misbrugte, sagde en alt i alt tilfreds Dalum-træner.