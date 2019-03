Dalum dummede sig i Odder: Vi mangler nogle procenter muskler og vildskab

- Vi vidste jo godt, at Odder var fysisk stærke og gode på dødbolde, og den her får holdet simpelthen bare presset i mål, siger Michael Jørgensen.

FODBOLD: Det blev ikke en drømmestart på forårssæsonen for 2. divisionsspillerne i Dalum IF, da de lørdag tabte til Odder med 1-3.

Mere af det samme

Anden halvleg viste i begyndelsen lidt tegn på forbedring. Dalum fik presset lidt mere på Odders målfelt, og efter et kvarter reducerede Tais Holm Christensen til 1-2. Men de små tegn på liv, som der kom fra Dalum, forsvandt hurtigt igen.

- Efter scoringen var det bare mere af det samme. Vi skaber stort set intet i hele kampen. Vi evner slet ikke det pres, der skal til at vinde sådan en kamp, sagde Michael Jørgensen.

Til sidst i opgøret pressede Dalum med alle 11 spillere, så da det igen tabte bolden, var det ingen sag for Odder at lukke opgøret til 3-1 i overtiden.

Nederlaget betyder, at Dalum ikke henter nogle point på Ringkøbing, der lige nu sidder på den sjette og sidste plads til oprykningsspillet. Ringkøbing tabte ellers til Skive, og gav Dalum mulighed for at indsnævre hullet imellem de to hold til tre point. Derfor var det også en frustreret sportschef, der talte med Sport Fyn efterfølgende.

- Vi har bare stået her alt for mange gange i løbet af sæsonen. De andre hold ved, hvad vi kommer med, så går vi ind til kampe og styrer egentlig meget, men laver så nogle fejl, så det andet hold løber ned og scorer, uddyber Michael Jørgensen.

Dalums næste modstander er FC Sydvest, der ligger næstnederst i divisionen.