Dalum dukkede Sydvest

Fodbold: Med kun 1 point i de første to kampe var Dalum lørdag nødt til at hente point mod FC Sydvest 05, hvis Odense-klubben ikke allerede efter få runder skulle hægtes af den sjove ende i 2. division.

Dalum startede da også godt på hjemmebanen Lars R. Jacobsen Park, hvor klubben allerede førte 2-0 efter 31 minutters spil på mål af henholdsvis Mads Raben og Benjamin Nielsen.

Sydvest nåede dog at reducere kort før pausefløjet, men det bremsede ikke Dalum, som blæste sønderjyderne ud af banen i anden halvleg med tre mål sat ind af Philip Stoustrup, Mads Raben og Martin Høgstad.

Derfor blev en vigtig 5-1 sejr hævet i land, og det glæder cheftræner Michael Jørgensen.

- Der er mange ting, som lykkes i dag. Vi står godt på banen, og, ja, så sparker vi bare alt ind i dag. Jeg havde frygtet for Sydvests fysiske spillestil, men jeg tror nærmest ikke, at vi taber en duel i dag, fortæller Dalum-træneren.

Dalums Mads Raben blev noteret for to mål, men alligevel er det ikke ham, som Michael Jørgensen vil pege på som man of the match.

- Der flere som gør det godt derinde, men jeg må fremhæve på Alexander Nicolajsen på midtbanen. Han fylder simpelthen bare så meget inde på banen, siger Michael Jørgensen.

I går præsenterede Dalum den nye forsvarsspiller Alexander Molberg, som er indehaver af et ganske fint cv, der blandet andet tæller Wolverhampton, Cagliari og Hobro.

Den nye forsvarsspiller kom på banen med 25 minutter igen og gjorde et godt indtryk på sin nye træner.

- Molberg kommer ind gør det ganske fint. Han er en kriger, som kommer ind med store lederegenskaber og kommunikerer rigtig godt, fortæller Michael Jørgensen.

Dalums næste opgave er på udebane i Gladsaxe, hvor AB venter onsdag aften klokken 19.00.