Dalum ansætter chefen som træner

Sportschef Michael Jørgensen skal efter sommerferien afløser cheftræner Anders Nielsen. Morten Christensen fortsætter som assistenttræner. Dalum skal i de to sidste runder i 2. division prøve at redde sig fri af nedrykning.

- Michael Jørgensen er om nogen manden bag den foryngelseskur af vort divisionshold, som klubben har ønsket i de seneste sæsoner, så det giver virkelig god mening, at han nu også skal stå i spidsen for divisionsholdet også på grønsværen.

Michael Jørgensen kender i den grad til rummelen mellem villahækkene og fruens gamle bøge i Dalum. Tidligere har Michael Jørgensen været assisterende træner for Kristoffer Johannsen, der for nogle sæsoner førte klubben op i 2. division efter en hård duel med ikke mindst B1909. Johannsen står nu i spidsen for Næsbys tophold i Danmarksserien.

- Når spillerne møder efter sommerferien medio juli måned for at kunne forberede sig på den kommende sæson, som vi naturligvis håber og tror på fortsat bliver i 2. division, er det et par velkendte herrer, der skal lede holdet, siger Dalum IF's seniorformand Jan Hansen.

Afløseren bliver den nuværende sportschef Michael Jørgensen, 48, der bærer det klingende tilnavn "Pep" - vel både for nemheds skyld og for at give mindelser om den mere berømte træner Guardiola i Manchester City.

Det har i en del uger været et faktum, at cheftræner Anders Nielsen stopper i jobbet efter dette forår.

- Den melding skulle lige bearbejdes et par døgn, da jeg var fokuseret på at finde en ekstern afløser til trænerposten. Min involvering i processen blev herefter mere tilbagetrukket og den endelige beslutning blev overladt til Dalum IFs ledelse.

- Det har jo været en atypisk situation, hvor jeg i mit virke som sportschef har været i gang med sondering og samtaler med potentielle cheftrænere i en længere periode. Under processen får jeg så en uventet henvendelse og forespørgsel fra klubbens sportslige ledelse om, at de peger på mig til at tage over efter Anders Nielsen.

- Det er med stor respekt og ydmyghed, at jeg overtager posten som cheftræner. Det er nogle store fodspor jeg skal træde i, og det kaster mig på sin vis direkte ind på øretævernes holdeplads. Det gør jeg dog med en motivation og ærgerrighed samt forventning om at kunne løse opgaven.

En af få muligheder

Michael Jørgensen fortsætter:

- Der er så få muligheder for at være med på dette her i niveau i Odense, så jeg føler, at dette skal forfølges. Jeg kender truppen virkelig godt, ligesom jeg har samarbejdet med assistent Morten Christensen både tidligere og nu gennem det seneste år. Vi går ind til en kommende sæson, som bliver meget krævende, hvad enten den hedder division eller Danmarksserien med en ekstra nedrykker/færre oprykker, og der er ingen tvivl om, at vi skal være endnu bedre end i den nuværende sæson, hvor vi håber og tror på at vi kan redde vores divisionsstatus.

- Det er en voldsom opgave, men også en drivkraft for mig. Det vil være utopi at forvente et totalt forvandlet Dalum hold til efteråret, men jeg har naturligvis nogle ideer til, hvordan vi kan udvikle os yderligere, og dem vil jeg sammen med Morten forsøge at implementere. Vi holder naturligvis fat i det vi er dygtige til, og så skruer vi på de knapper der giver mening".

Dalum melder samtidig, at assistenttræner Morten Christensen med tilnavnet "Lange" fortsætter. Morten Christensen roses for især at have tilført holdet meget i den defensive del. Assistenten har spillet i hundredvis af divisionskampe for B1913, Horsens og HB Køge og ligeledes rundet norsk fodbold på højeste niveau.

Dalum-ledelsen tilføjer, at alle kræfter nu sættes ind på at redde divisionsholdet fra nedrykning. Dalum er tre point over nedrykningsstregen. Fra oven er det Odder, TPI, Kjellerup og Marienlyst, der ligger under stregen. De to sidstnævnte er allerede sikre på nedrykning.

Dalum får på lørdag klokken 14.00 besøg af Vejgaard, som har klaret frisag. En sejr mod Vejgaard kan meget vel være nok til en redningskrans. Det vil være fornuftigt at gå efter, for Dalum skal i sidste runde på besøg hos Marienlyst, der i den evindelige kamp om spillere vil have interesse i at trække Dalum med ned i Danmarksserien.

TPI får på samme tid lørdag besøg af Avarta og kan med en sejr for alvor give sig habile kort på hånden i kampen mod nedrykning.