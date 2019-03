Dagens mest uheldige mand: Jeg gjorde det heller ikke nemmere for mig selv

Polske Robert Kubica havde en rigtig uheldig dag, som allerede begyndte skidt ved træning 3 og som fortsatte i kvalifikationen for Kubica, der punkterede og dermed endte sidst på 20. pladsen.

Der var ikke de store forventninger til Robert Kubica inden dagens kvalifikation, men polakken gjorde bestemt heller ikke noget for at modbevise de lave forventninger, da han var involveret i to trælse episoder.

Se interviewet med Robert Kubica i videoen her over.

`{"type":"mpxImage","data":{"guid":"https://i-viaplay-com.akamaized.net/viafree-prod/fdafd0e/Australien_2019_sendetider.jpg","range":{}}}`