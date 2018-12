Der er fortsat meget at spille for i Danmarks sidste mellemrundekamp ved EM, selvom Danmark endegyldigt er ude at spillet om medaljer ved EM. Derfor bør motivationen være høj hos landstræner Klavs Bruun Jørgensen & Co. Ved EM bliver der spillet en kamp om femte- og sjettepladsen. Det er mellem de to tredjepladser fra hver mellemrundegruppe. En femteplads kan potentielt få afgørende indflydelse for kvalifikationen til OL i 2020. Femtepladsen vil indløse billet til OL-kvalifikationen, såfremt mindst tre af de fire semifinalister ved dette års EM kommer i top-7 ved VM næste år. Og hvordan bliver Danmark så lige treer i puljen i mellemrunden? Jo, det er egentlig enkelt nok. Danmark skal slå Montenegro, Isabelle Gulldén og Sverige spiller uafgjort eller taber til Trefilov og Rusland, Serbien spiller uafgjort eller taber til Frankrig.

Men spørgsmålet er, om danskerne selv kan gøre deres arbejde. Danmarks kamp mod Montenegro er den første af tre kampe onsdag, og på det tidspunkt vil Montenegro fortsat have en chance for at spille sig i en EM-semifinale. De har altså alt at spille for.

Og onsdag bliver der spillet masser af håndbold, da det er sidste spilledag i mellemrunden. Danmark-Montenegro indleder gruppe 1 kl. 15.45, kl. 18.00 spiller Sverige mod Rusland, mens Frankrig slutter af kl. 21.00 mod Serbien.

I den anden gruppe er kamptidspunkterne de samme. Her er kampene: Spanien-Norge, Ungarn-Rumænien og til sidst Holland-Tyskland.