Dagens EM-navne

DHF's sportschef Morten Henriksen har været med hele vejen i Frankrig. Han har selv stor erfaring som træner, men han taler nu ikke så meget taktik med trænerteamet. Den del tager landstræner Klavs Bruun Jørgensen og assistenttræner Lars Jørgensen sig af. Og nu er endnu en håndboldkyndig mand kommet til Frankrig. Det er DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen, der fylder 60 år mellem jul og nytår. Han nåede at spille 190 A-landskampe og lavede 445 mål.

Tidligere på sæsonen blev Allan Heine som bekendt fyret som cheftræner i Viborg HK. Det skete efter en forfærdelig start på sæsonen, og han blev lynhurtigt afløst af Jakob Vestergaard, der efterfølgende har formået at få vendt skuden. Tirsdag præsenteres Heine som ny cheftræner i franske Nantes, og han var derfor på plads mandag aften, hvor de danske håndboldkvinder mødte Rusland. Her kunne han se Viborg-trioen Stine Bodholt, Line Haugsted og Kristina Jørgensen i aktion.

Det er ikke længere fra Lara Gonzalez Ortega og Spanien at nå videre ved slutrunden. Det begyndte ellers meget godt i den indledende pulje med en sikker sejr på 25-18 over Kroatien, men derefter er det gået den forkerte vej. Spanien tabte efterfølgende til Holland med 28-27, da Lois Abbingh scorede på et frikast i kampens allersidste sekund. Og derefter har Spanien, hvor Carmen Martin igen har været den store spillemæssige oplevelse, tabt til både Ungarn og Tyskland. Spanien tabte begge kampe med seks mål.