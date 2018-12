Dagens EM-navne

Danmarks anfører Stine Jørgensen er kommet tilbage fra en meniskoperation på rekordtid, men hun har ikke kunnet spille særlig meget indtil videre ved slutrunden. Hun var med i den første puljekamp mod Sverige, men sad derefter udenfor mod både Polen og Serbien. Hun var på banen mod Frankrig for tre dage siden, men landstræner Klavs Bruun Jørgensen har kunnet konstatere, at kaptajnen ikke er oppe i de sædvanlige omdrejninger. Hun er i truppen til mandagens kamp mod Rusland.

Det så ualmindelig godt ud for de svenske håndboldkvinder, da de søndag spillede mellemrundekamp mod de franske EM-værter. Det duftede af en blå-gul succesoplevelse ti minutter før tid, da Hanna Blomstrand bragte Sverige foran med 19-16. Men tre franske mål på stribe betød uafgjort 19-19 med fem minutter tilbage. Nathalie Hagman sørgede for svensk føring på 20-19, Frankrig udlignede, inden Linn Blohm scorede til 21-20 for Sverige. Det lykkedes det for Frankrigs Orlane Kanor at sikre sit hold et point med scoringen til slutfacit på 21-21. Den tidligere Team Esbjerg-keeper Filippa Idéhn, der nu spiller i franske Brest, stod en rigtig fin kamp. -Jeg er stolt af vores præstation. Det er utrolig stærkt at spille sådan i 60 minutter, mente landstræner Henrik Signell.

Noemi Hafra blev den store helt, da danske Kim Rasmussen og Ungarn søndag vandt deres mellemrundekamp over Tyskland med 26-25. Det var ellers Ungarn, som halsede bagefter i slutfasen, men til allersidst endte det altså alligevel med en sejr og to ekstremt vigtige point. - Min puls er lidt høj lige nu, men jeg er rigtig glad, lød meldingen fra den danske træner efter dramaet.