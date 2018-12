De forsvarende europamestre fra Norge lever fortsat ved slutrunden i Frankrig, selvom holdet driblede ind i mellemrunden uden point. Derfor var der pres på inden den første kamp i mellerunden mod danske Kim Rasmussen og Ungarn. Men Norge stod i den grad for presset og leverede en rigtig flot præstation og sejrede med hele 38-25. Heidi Løke blev topscorer med syv mål, men også Stine Brede Oftedal spillede en super kamp. Hun scorede seks mål og havde næstsidste hånd på hele 12 scoringer. Norge spiller tirsdag mod Holland og dagen efter mod Spanien. Begge kampe skal vindes for at holde liv i drømmen om en EM-semifinale.

Holland vandt deres indledende pulje og kom derfor videre til mellemrunden med fire point. Helle Thomsen, der er træner for de hollandske kvinder, mener derfor ikke, det er rimeligt, at hendes hold nu står foran tre kampe på fire dage. - Jeg synes ikke, det er helt fair. Fordelen er i hvert fald svær at få øje på, mener hun. Team Esbjerg Estavana Polman ser lidt mere positivt på det. - Min holdning er, at jeg hellere vil spille kampe end træne, siger hun. Holland spiller søndag, tirsdag og onsdag. Der venter hårde kampe mod henholdsvis Rumænien, Norge og Tyskland. Helle Thomsen og Holland vandt bronze ved VM i Tyskland for et år siden.

Søndag skal der spilles to kampe i begge grupper i mellemrunden. I Danmarks gruppe spiller Oliver Krumbholtz og Frankrig, der fredag vandt en storsejr over danskerne, kl. 15.00 mod Isabelle Gulldén og Sverige. Klokken 18.00 skal træner Trefilov og Rusland op mod Serbien. I den anden gruppe spiller Ungarn og Tyskland mod hinanden kl. 15.00. Derefter møder Holland og Rumænien, der måske er slutrundens mest formstærke hold, hinanden.