Dagens EM-navne

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde fredag givet sine spillere en tiltrængt fridag efter afklapsningen mod Frankrig. Lørdag og søndag skal holdet så forberede sig til mandagens mellemrundekamp mod træner Trefilov og Rusland. Det er en kamp, som danskerne skal vinde for at holde liv i det meget spinkle håb om en semifinale.

Det går godt for dommerparret Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen, der fredag aften dømte deres tredje kamp ved slutrunden i Frankrig. Det var opgøret mellem Norge og danske Kim Rasmussen og Ungarn. Parret dømte VM-finalen i kvindehåndbold mellem Frankrig og Norge for et år siden.

Der er hård kamp om at blive EM-topscorer. Lige nu er serbiske Krpez Slezak etter på topscorerlisten med 26 mål, men flere spillere følger lige bagefter. Sloviens Ana Gros har scoret 25 mål, mens rumænske Eliza Buceschi og Durdina Jaukovic står på 24 mål. Hos Danmark har Anne Mette Hansen og Trine Østergaard begge lavet 15 mål.

Den svenske højrefløj Daniela Gustin pådrog sig i kampen mod Montenegro en skade efter en tackling i et kontraløb. Og hun har fået den værst tænkelige besked. Den svenske spiller er ude af EM og de næste mange måneder, da hendes korsbånd er røget. Hun skiftede op til denne sæson fra Randers HK til de tyske mestre fra Bietigheim, hvor Martin Albertsen er træner, og Fie Woller er i truppen.