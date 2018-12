Dagens EM-navne

Det tekniske og det fysiske er en vigtig del af håndboldspillet, men det er den mentale del bestemt også. Det har de sportslige ansvarlige i Dansk Håndbold Forbund også fundet ud af. Onsdag får de danske landsholdskvinder besøg af sportspsykolog Anders Bendixen, der er tilknyttet Team Danmark og har arbejdet med kvindelandsholdet siden september. - Det forventer jeg mig noget af. Det er et område, hvor jeg tror, vi kan flytte vores præstationer på banen, siger Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen.

Træner Trefilov og Rusland tog en slapper tirsdag aften i deres afsluttende puljekamp mod Slovenien. Russerne, der allerede var sikker på sejren i puljen og på at fire point ned videre til mellemrunden, lod flere profiler få en halv fridag og endte med at tabe 29-27. Ruslands topscorer blev Anna Kochetova med seks mål.

Rumænske Cristina Neagu er nu den spiller, der har scoret flest mål ved EM-slutrunder. Den 30-årige venstre back, der i det daglige tjener sine penge i CSM Bucuresti, er nu oppe på 206 mål. Dermed overhaler hun lige akkurat ungarske Agnes Farkas, der i perioden 1994-2002, nåede at score 205 EM-mål.

Holland er sikker på at vinde den indledende gruppe C og komme videre til mellemrunden med fire point, men det udviklede sig til et drama af de helt store for træner Helle Thomsen & Co. i kampen mod Lara Gonzalez Ortega og en storspillende Carmen Martin fra Spanien. Holland scorede sejrsmål i sidste brøkdel af et sekund, da Lois Abbingh steg til vejrs og hamrede bolden i kassen til 28-27. Hollandske Nycke Groot var kampens helt store profil og scorede ni mål. Team Esbjergs Estavana Polman nåede op på fire scoringer.