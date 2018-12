Dagens EM-navne

Spillerne på det svenske landshold har mødt både Danmark og Serbien ved slutrunden, så burde jo kunne give et kvalificeret bud på, hvem der er bedst. - Serbien har nok det bedste forsvar, mens Danmark er bedre i angrebet, men jeg er ikke i tvivl om, at det bliver tæt, fortæller Jenny Alm, der scorede det afgørende mål, da Sverige vandt med et mål over serberne.

Polen skal selv spille godt, hvis de skal videre til mellemrunde, men de skal også håbe på hjælp fra Danmark, hvis tingene skal gå op i en højere enhed. De polske kvinder skal slå Isabelle Gulldén og Sverige med mindst fem mål, og samtidig skal danskerne så ordne paragrafferne mod Serbien.

Tyskland indledte slutrunden helt fantastisk med sejr over Norge, men mandag aften var Rumænien for stor en mundfuld. Verdensstjernen Cristina Neagu stod for fem af de rumænske mål i sejren på 29-24. Topscorer blev Eliza Buceschi med 11 mål. Hun har nu scoret i alt 20 mål i to kampe.

Det ungarske landshold, som tabte til Danmark ved opvarmningsturneringen Møbelringen Cup, og danske Kim Rasmussen fik sig en tiltrængt succesoplevelse, da det blev til en sejr på 24-18 over Kroatien.