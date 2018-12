Dagens EM-navne

Der var drama til sidste sekund, da kampen mellem Sverige og Serbien, der er to af holdene i Danmark pulje, mødte hinanden søndag aften. Sverige var langt bagud undervejs til stor frustration for træner Henrik Signell, men i anden halvleg lykkedes det at få tingene vendt. Jenny Alm scorede kampens sidste mål, mens keeper Filippa Idéhn blev kåret til kampens spiller.

De små marginaler var også udslagsgivende, da træner Trefilov og Rusland mødte Montenegro. Rusland, der indledte slutrunden med sejr over de franske værter, fortsatte de flotte resultater og vandt en uhyre tæt kamp med 24-23. Og så var der faktisk antydningen af smil hos den russiske bjørn.

Bølgerne går højt hos de ellers så sejrsvante norske håndboldkvinder. Thorir Hergeirsson og Norge åbnede i weekenden EM-slutrunden med et sensationelt nederlag til Tyskland på 33-32. Det var jo egentlig slemt nok, men efterfølgende har flere spillere brokket sig over, at de flere gange i løbet af kampen blev bedt om at blive siddende på bænken, når en af de holdkammerater scorede eller keeperen havde en fin redning. - Det er jo helt sindssygt. Håndbold er følelser, sagde Veronica Kristiansen. Mandag er der kamp igen for Norge, når de møder Tjekkiet.

Rumænske Cristina Neagu er måske den allerstørste stjerne af dem alle ved slutrunden. Og allerede i den første puljekamp viste hun sit værd, da hun scorede otte mål i sejren over Tjekkiet. Det var dog ikke nok til at blive rumænsk topscorer. Det blev Eliza Buceschi med ni scoringer. Tyskland er Rumæniens næste modstander.