Dagbog fra landsholdslejren: Der står en klippe lige bag fodboldbanen

DAGBOG: Det er helt stærkt, at der kommer 750 danske tilskuere til Gibraltar og støtter de rød-hvide på Victoria Stadium. Flere af dem er bosiddende i små danske enklaver på Costa del Sol, hvor man visse steder har danske frisører og danske bagere og enkelte er havnet i det luksus-eksil, som C.V. Jørgensen engang sang om med Günter, som blev kaldt .

Da reporterne nærmede sig Gibraltar var det underligt at skue, hvordan en skyformation dansede omkring klippen, så aberne må have haft svært ved at se ned på stadion, der ligger som det første til højre, når man har forceret de spanske toldere.

Det kan godt tage en halv times tid eller mere, for der er da liv i Gibraltar, hvor først Danmark kommer og spiller og i weekenden er det så "Take That's" tur til at performe i kolonien, hvor det engelske overherredømme stadig florerer.

Ude i strædet ligger tankskibe som rugende kæmper og så bevæger trafikken sig ellers gennem byen ad meget små gyder og stræder, der kræver fleksible medtrafikanter.

På Victoria Stadium trænede landsholdet en halv time, inden den blev lukket. Kunstgræsset så fornuftigt ud og bliver da også vandet før kampen, men i varmen på omkring 25-30 grader bliver den hurtigt tør, så farten tages ud af bolden i afleveringerne. Og det er som bekendt en fordel for det hold, der skal forsvare, og det vil hjemmeholdet gør med alt, hvad der er til rådighed.

Skyerne lettede omkring Gibraltar-klippen og lad det være et godt tegn.