DAGBOG: Det var med en vis bæven og med en god portion træthed i kroppen efter strabadserne i Gibraltar, at de danske pressefolk landede med Turkish Airlines i Tbilisi via Istanbul fra Malaga ved 4.30 om morgenen lokal tid, mens klokken derhjemme var 2.30 natten til lørdag.

Bæven fordi reporteren huskede Tbilisi og Georgien fra for 15 år siden, da man havde fornemmelsen af at opholde sig i en røverstat. Hotellet var dengang også ambassade for USA og Holland sådan af sikkerhedsgrunde og man måtte aldrig gå alene ud i skumringen. Aldrig.

En amerikaner - sådan er de jo - forlangte så alligevel at blive kørt ud på landet i en taxi for at opleve noget andet end Tbilisis sod og møg. Det gik også godt, indtil taxa-chaufføren steg ud af vognen og rullede amerikaneren, så han måtte tage den på stop tilbage til hotellet rippet for dollars.

Oplevelsen med U21-landsholdet dengang under Flemming Serritslevs ledelse var heller ikke betryggende. Da Danmark fik tilkendt et straffespark et kvarter før tid og kom foran 2-0, bredte mishaget sig blandt de 2500 tilskuere, hvoraf halvdelen helt tydeligt var bevæbnet.

Mod slutningen begyndte tilskuere at pille i betonen på det ældgamle Boris Paichadze Stadion og kastede stenene efter de danske spillere, der som romerne i Asterix og Obelix måtte flygte med politi-skjolde hen over sig ud til spillerbussen, mens de sidste par reportere forsøgte i al diskretion at forlade det gale sted sådan nogenlunde i samlet flok og tæt på hverandre.

Denne lørdag morgen i Tbilisi i 2019 var det stadig for tidligt at sige noget om udviklingen i den vel snart 30-årige gamle tidligere Sovjet-stat. Alt for tidligt.