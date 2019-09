Dagbog fra landsholdet: Georgien gør store fremskridt

DAGBOG: Deres udsendte gjorde for et døgn siden en del ud af at beskrive Georgien for 15 år siden som lidt af en røverstat efter de oplevelser, som reporterne havde dengang, da Danmark spillede 2-2 i Tbilisi i en VM-kvalifikationskamp.

En læser fra Strib kommer to gange om året til Georgien af familiemæssige årsager og har gjort det siden 2012 og har en helt anden opfattelse af det nye Georgien.

Turismen har godt fat og på enkelte områder er landet endda foran Danmark med hybridbiler som taxa'er med et veludviklet IT-system med stor indbygget sikkerhed. Der er indkøbscentre, som er flottere og større end i Danmark og man møder næsten kun venlige og hjælpsomme mennesker.

Deres udsendte oplevede det på egen krop. Først hjalp en af de lokale med at finde reporterens hotel på sin smartphones gps-app og da det heller ikke hjalp den søvndrukne reporter, så gik en hjælpsom kvinde senere 300-400 meter med hen til den gade, hvor hotellet lå.

Samtidig er der i Georgien IT-kommunikation mellem det offentlige og borgerne, der styrer alt med sundhed, skatter og afgifter. Men der ses tiggere på gader og stræder i Tbilisi og landet er præget af arbejdsløshed og fattigdom, men udviklingen går i den rigtige retning. Så indrømmet - der synes at være sket meget på de 15 år, der er gået siden, at de danske journalister blev frarådet at gå ud i skumringen på egen hånd i Tbilisi.