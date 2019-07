Dækkene fortsætter med at forvirre Magnussen

Frustrerende og forvirrende.

Sådan beskriver den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) lørdagens kvalifikation til Formel 1-grandprixet på Silverstone-banen i Storbritannien.

Og igen er det dækkene, der ifølge danskeren var skyld i, at han for første gang i sæsonen ikke nåede videre fra Q1 og starter søndagens grandprix som nummer 16.

- Det bliver ved med at være forvirrende, siger danskeren til TV3+ om dækkene efter kvalifikationen.

- Lige pludseligt var det, der var godt ved bilen i går (fredag, red.) og her til morgen, væk. Det er svært at forklare, hvorfor det var sådan, men det er ikke første gang, vi har set, at tingene ændrer sig meget hurtigt og på uforklarlig vis.

- Jeg havde ikke noget greb i fordækkene. Det virkede ikke på hverken første eller anden omgang. Fordækkene ville bare ikke. Frustrerende selvfølgelig, siger Magnussen.

Han håber dog, at han i søndagens løb kan bytte 16.-pladsen ud med noget bedre, når han krydser målstregen i sæsonens tiende grandprix.

- Det er selvfølgelig åbenlyst, at jeg hellere vil starte oppe foran. Men man kan selvfølgelig overhale og så videre, siger danskeren.

Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, blev nummer ni i første kvalifikationsrunde, Q1, men kunne ikke leve op til den placering i Q2, hvor han sluttede som nummer 14, som dermed bliver hans startplads søndag.

Og franskmanden har også et ambivalent forhold til dækkene, som han synes godt om i Q1, men ikke i Q2.

- Det er tydeligt, at der er noget galt, men jeg tror, der har været et problem i kulissen. Det er meget frustrerende, for jeg tror, at jeg kunne være nået til Q3, siger Grosjean til TV3+.

Grandprixet i Silverstone skydes i gang søndag klokken 15.10.