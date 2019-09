Dårligt angrebsspil spændte ben for Gudme

Tro på fremtiden

Gudme startede ellers sæsonen godt, da det unge mandskab vandt med 23-19 over Hadsten i første runde.

Og selvom Gudme lørdag kørte til Nordjylland efter point forgæves, så forholder Klaus Virum sig optimistisk.

- Man kan sige, at det er godkendt kun at lukke 21 mål ind mod Vendsyssel. Derudover er vi et meget ungt hold, hvor jeg gode muligheder for udvikling. Så ja - jeg ser positivt på fremtiden for det her hold. Også selvom vi ikke får bolden trillet ind over stregen i dag, sagde Klaus Virum.

Næste kamp for Gudme er 28. september, når Bjerringbro kommer på besøg klokken 15.00.